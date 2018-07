München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai überraschend aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg von 104,4 Punkten im Vormonat auf 105,7 Punkte. Das teilte das Ifo Institut in München mit. Die deutsche Konjunktur behaupte sich in einem schwierigen europäischen Umfeld, hieß es. Experten hatten mit einer Stagnation des wichtigsten Konjunkturbarometers der deutschen Wirtschaft gerechnet. Im Mai zeigten sich die befragten Unternehmen aber mit der Geschäftslage deutlich zufriedener als im April.

