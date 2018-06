Stockholm (dpa) - Erneut Ausschreitungen in Stockholm: In Vororten der schwedischen Hauptstadt wurden vergangene Nacht zahlreiche Fahrzeuge in Brand gesetzt. Auch in Gebäuden wurde Feuer gelegt, mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Seit Sonntag hat es jede Nacht Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und teilweise maskierten Jugendlichen gegeben. Hintergrund soll der Tod eines 69-Jährigen sein, den die Polizei - nach offiziellen Angaben in Selbstverteidigung - erschossen hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.