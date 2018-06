Mexico-Stadt (AFP) Forscher haben im Nordosten Mexikos fast 5000 gut erhaltene Höhlenmalereien entdeckt. Der Fund im Bundesstaat Tamaulipas belege, dass in der Bergregion drei Jäger- und Sammlerkulturen aus der Zeit vor der spanischen Eroberung gelebt haben müssen, sagte die leitende Archäologin Martha García Sánchez von der Universität von Zacatecas am Donnerstag. Auf den zumeist außerordentlich gut erhaltenen Malereien in gelber, roter, weißer und schwarzer Farbe sind Jagd-, Fischerei- und Sammlerszenen dargestellt.

