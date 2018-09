Washington/Berlin (dpa) - US-Präsident Barack Obama will den umstrittenen Einsatz bewaffneter Drohnen gegen Terroristen strenger regeln.

Künftig dürften Killerdrohnen nur bei unmittelbarer Gefahr für Amerika und nur dann eingesetzt werden, wenn zivile Opfer "beinahe sicher" vermieden und die Terroristen nicht gefangen genommen werden könnten, sagte Obama am Donnerstag (Ortszeit) in einer Grundsatzrede an der National Defense University in Washington.

"Eine militärische Taktik für legal oder sogar erfolgreich zu erklären, bedeutet nicht, dass sie in jedem Fall klug oder moralisch ist", so Obama weiter. Außerdem bekräftigte der US-Präsident seinen Entschluss, das Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba endlich zu schließen. Er forderte den Kongress auf, bestehende Hindernisse zum Transfer von Gefangenen in andere Länder zu lockern. Das Pentagon solle einen Ort in den USA bestimmen, an dem Militärverfahren gegen Terrorverdächtige stattfinden könnten. "Guantánamo ist in der ganzen Welt zu einem Symbol für ein Amerika geworden, das die Herrschaft des Rechts verspottet", meinte Obama.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) begrüßte die "klare Aussage" des US-Präsidenten zu Guantánamo. "Diese Entschlossenheit ist konsequent und wichtig. Sie liegt nicht nur im Interesse der Glaubwürdigkeit der USA als führender Demokratie, sondern auch unserer transatlantisch-freiheitlichen Wertegemeinschaft insgesamt", erklärte Westerwelle am Freitag in Berlin.

Nach mehr als zehn Jahren Kampf gegen den Terrorismus müsse jetzt eine "neue Phase" beginnen, sagte Obama in seiner Grundsatzrede. "Amerika ist am Scheideweg." Die USA würden künftig keinen "unbegrenzten globalen Krieg gegen den Terrorismus" mehr führen. Vielmehr handele es sich um eine "Reihe gezielter Maßnahmen gegen einzelne Netzwerke gewalttätiger Extremisten".

"Obama war bestrebt, das Kapitel zu schließen, das mit dem 11. September begann, als das Gebot der Verhinderung von Terrorangriffen zur Hauptbeschäftigung und Priorität (der Politik der USA) wurde", kommentierte die "New York Times". Am 11. September 2001 hatten Terroristen mit gekaperten Verkehrsflugzeugen das Pentagon und die Türme das World Trade Centers in New York angegriffen. Es folgten unter Führung der USA der Krieg in Afghanistan und gegen den Irak.

Menschenrechtlern gingen Obamas Ankündigungen nicht weit genug. So erklärte die Bürgerrechtsorganisation ACLU zum Thema Drohnenkrieg, es sei schlicht falsch, dass die Regierung Menschen ohne vorherigen Gerichtsprozess hinrichte. Amnesty International forderte, bei Drohneneinsätzen müsse es größere Transparenz geben, in Guantánamo solle der Transfer von Gefangenen in andere Länder rasch beginnen.

Obama hatte unmittelbar nach Amtsantritt 2009 die Schließung des weltweit kritisierten Lagers versprochen. Noch immer sitzen dort 166 Terrorverdächtige ein, die meisten seit über zehn Jahren und ohne Gerichtsverfahren Präsident George W. Bush hatte das Lager nach den Terrorattacken vom 11. September errichten lassen. Mehr als 100 Gefangene sind derzeit im Hungerstreik, viele davon seit vielen Wochen.