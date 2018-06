Palma de Mallorca (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf Mallorca sind drei der vier Insassen ums Leben gekommen. Wie Medien berichten, geschah das Unglück in der Gemeinde Marratxí wenige Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Palma. Die einmotorige Maschine vom Typ Cessna 172 sei am Nachmittag kurz nach dem Start in der Nähe eines Supermarktes auf freiem Feld abgestürzt. Der 22-jährige argentinische Pilot überlebte den Angaben zufolge schwer verletzt. Bei den Todesopfern handele es sich um zwei Männer und eine Frau.

