Berlin (dpa) - Eine Woche vor Beginn des meteorologischen Sommers fühlt sich das Wetter eher wie Herbst an. Teilweise fiel sogar Schnee. Auf dem Brocken im Harz lag am Morgen eine 13 Zentimeter dichte Schneedecke. Auch im Allgäu, in den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald schneite es. Am Wochenende ist in vielen Regionen Deutschlands Regen angesagt. Fußballfans, die unbedingt auf die Fanmeilen in Berlin, Dortmund oder München wollen, sollten Gummistiefel und Regenschirme mitnehmen.

