München (dpa) - Die Wohnungsnot in deutschen Großstädten kann nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes den sozialen Frieden in Deutschland gefährden. Es gebe schon erste Tendenzen, dass Mieter aus Städten vertrieben werden, sagte Präsident Franz-Georg Rips in München bei einer Kundgebung zum 65. Mietertag. In Groß- und Universitätsstädten wachse die Wohnungsnot. Die Mieten stiegen unaufhaltsam - bei Neuvermietungen lägen sie bis zu 40 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete.

