London (SID) - Die deutschen Basketballerinnen haben zum Auftakt des Turniers in Großbritannien eine klare Niederlage kassiert. Die Auswahl von Bundestrainerin Alexandra Maerz unterlag gegen Griechenland mit 42:61 (22:32). Bester Werferinnen der DBB-Auswahl, die im zweiten Spiel am Sonntag (18.00 Uhr) in London auf die Auswahl des Gastgebers trifft, waren Tina Menz und Margret Skuballa mit acht Punkten.