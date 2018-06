Berlin (SID) - Die Fan-Meile in Berlin war am Samstagabend zum Champions-League-Finale nicht der gewohnte Publikumsmagnet. Lediglich einige Hundert Menschen verloren sich rund zwei Stunden vor Spielbeginn im Fan-Areal zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Das schlechte Wetter und Terror-Warnungen hatten viele Anhänger vom Besuch abgehalten. Urspünglich waren bis zu 250.000 Menschen erwartet worden.

Die Fans konnten auf der Straße des 17. Juni das Spiel auf fünf Großbildleinwänden verfolgen. Einlass war bereits um 13.00 Uhr. Ein Bühnenprogramm und ein großes kulinarisches Angebot hatten bei früheren fußballerischen Großereignissen wie EM oder WM die Massen schon am Nachmittag angelockt.

Warnungen vor Terroranschlägen in den Public-Viewing-Bereichen hatten anscheinend eine abschreckende Wirkung. In Berlin reagierten die Veranstalter. Fanmeilen-Sprecherin Anja Marx sagte: "Die Kontrollen wurden nochmals verschärft."

Das Bundeskriminalamt soll eine Warnung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB vor Anschlägen in Public-Viewing-Zonen an andere Behörden in Deutschland weitergegeben haben. Der Geheimdienst hatte offenbar vor einer verdächtigen Einzelperson gewarnt. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) widersprach allerdings und sagte, es habe keine konkreten Hinweise auf derlei Attacken gegeben.