Beirut (AFP) Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, hat in einer Rede den Sieg seiner Kämpfer an der Seite von Syriens Staatschef Baschar al-Assad beschworen. "Ich sage allen ehrbaren Menschen, den Gotteskriegern, den Helden: Ich habe Euch immer einen Sieg versprochen und jetzt verspreche ich Euch einen weiteren", sagte Nasrallah in Maschghara im Südosten des Libanon in Bezug auf den syrischen Bürgerkrieg. Der Chef der schiitischen Miliz äußerte sich im Rahmen einer Feier zum 13. Jahrestag des Abzugs der israelischen Armee aus dem Libanon.

