Münster (dpa) - Der Sozialflügel in der CDU beginnt heute in Münster seine Bundestagung. Gastredner bei dem Treffen der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Michael Sommer, sein. Die Delegierten diskutieren unter anderem über einen Leitantrag, in dem es um ein Bekenntnis zur Lohnuntergrenze und gegen den Missbrauch von Werkverträgen geht. Die Wiederwahl des CDA-Vorsitzenden Karl-Josef Laumann, der auch CDU-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag ist, gilt als sicher.

