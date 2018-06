Rosberg holt erstmals Pole in Monaco - Vettel Dritter

Monte Carlo (dpa) - Nico Rosberg hat sich zum ersten Mal die Pole Position für den Formel-1-Klassiker in Monte Carlo gesichert. Der Wahl-Monegasse verwies am Samstag in einer packenden Qualifikation zum Großen Preis von Monaco seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Weltmeister Sebastian Vettel belegte im Red Bull den dritten Rang vor Teamkollege Mark Webber. Der WM-Zweite Kimi Räikkönen reihte sich im Lotus als Fünfter vor dem WM-Dritten Fernando Alonso im Ferrari ein.

Argentinier Monaco gewinnt Tennis-Turnier in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Der Argentinier Juan Monaco hat das neue Tennis-Turnier in Düsseldorf gewonnen. Der 29 Jahre alte Sandplatz-Spezialist setzte sich am Samstag im Endspiel gegen Jarkko Nieminen aus Finnland mit 6:4, 6:3 durch und feierte damit den achten Titel seiner Karriere. Nach gerade einmal 70 Minuten verwandelte der an Nummer drei gesetzte Südamerikaner bei der mit 467 800 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung seinen ersten Matchball.

Vertrag von Trainer Koch in Bonn wird nicht verlängert

Bonn (dpa) - Der Vertrag von Trainer Michael Koch beim Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn wird überraschend nicht verlängert. Wie der Club am Samstag mitteilte, habe man sich aus "grundsätzlichen, perspektivischen Erwägungen" entschieden, "auf der sportlich wichtigsten Position im Bundesliga-Bereich einen Neuanfang" zu machen. Koch war seit 2005 insgesamt acht Jahre lang Chefcoach bei den Rheinländern und damit der dienstälteste Trainer der Bundesliga.

Pittsburgh Penguins erreichen nach Sieg über Ottawa NHL-Halbfinale

Pittsburgh (dpa) - Die Pittsburgh Penguins mit den Eishockey-Stars Sidney Crosby und Jewgeni Malkin stehen als erstes Team im Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der Meister von 2009 gewann am Freitag mit 6:2 gegen die Ottawa Senators und zog damit erstmals seit dem Stanley-Cup-Erfolg vor vier Jahren wieder in das Conference Finale im Osten ein. James Neal mit drei Toren und einer Vorlage war der überragende Akteur auf dem Eis beim entscheidenden Sieg zum 4:1 in der Best-of-Seven-Serie gegen die Kanadier.

Weltmeister Storl mit einem gültigen Versuch zu Sieg und WM-Norm

Halle/Salle (dpa) - Mit nur einem gültigen Versuch bei den Werfertagen in Halle/Saale hat Kugelstoß-Weltmeister David Storl den ersten Schritt Richtung Titelverteidigung in diesem Jahr geschafft. Bei seinem ersten Wettkampf in der WM-Saison siegte der 22-Jährige am Samstag mit 20,97 Metern und erfüllte damit die Qualifikationsnorm für die Leichtathletik-WM in Moskau. Bei den Frauen hat Christina Schwanitz das Duell der beiden deutschen Europameisterinnen gewonnen. Die Siegerin der Hallen-EM setzte sich am Samstag mit 19,84 Metern vor Freiluft-Europameisterin Nadine Kleinert durch, die auf 18,76 Meter kam.

Golf-Routinier Langer schafft doch noch Cut bei Senior-Major

St. Louis/Fort Worth (dpa) - Golf-Routinier Bernhard Langer hat mit einer hervorragenden 67er Runde das drohende Aus bei der Senior PGA Championship in St. Louis verhindert. Nach seiner desaströsen 79er-Auftaktrunde beim Major-Turnier der US Champions Tour zeigte der 55-jährige Anhausener am Freitag seine ganze Klasse auf dem Par-71-Kurs im Bellerive Golf Club und qualifizierte sich doch noch für die beiden Schlussrunden. Der als Favorit ins Major gestartete Langer hat aber bereits elf Schläge Rückstand auf das führende US-Duo Russ Cochran und Kenny Perry mit je 135 Schläge.