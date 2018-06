Brüssel (SID) - Kaia Kanepi hat ihren vierten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Die 27-jährige Estin besiegte im Finale der mit 690.000 Dollar dotierten Veranstaltung in Brüssel die an Nummer acht gesetzte Chinesin Peng Shuai einen Tag vor Beginn der French Open in Paris mit 6:2, 7:5.