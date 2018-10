Nizza (SID) - Albert Montanes hat das ATP-Turnier in Nizza gewonnen. Der an Nummer eins gesetzte Spanier besiegte im Endspiel der mit 410.200 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung den Franzosen Gael Monfils mit 6:0, 7:6 (7:3). Für den 32-jährigen Montanes war es einen Tag vor Beginn der French Open in Paris der sechste Sieg auf der ATP-Tour und gegen Monfils der vierte Erfolg im fünften Vergleich.