London (dpa) - Ein Freund eines der Hauptverdächtigen des mutmaßlichen Terrorangriffs von London ist nach einem Fernsehinterview festgenommen worden.

Der 31-Jährige hatte in einem Gespräch mit dem Sender BBC am Freitagabend unter anderem behauptet, der britische Inlandsgeheimdienst MI5 habe seinen Freund rekrutieren wollen. Dieser habe aber abgelehnt. Er sei bei einem Besuch in Kenia von Sicherheitskräften festgehalten und gefoltert worden. Danach sei er mit radikal-islamischen Ideen zurück nach London gekommen. Für die Behauptungen gab es keine offizielle Bestätigung.

Die Polizei teilte mit, am späten Freitag sei ein 31-Jähriger festgenommen worden, allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit dem Mordanschlag an dem Soldaten. Wohnungen im Osten Londons würden durchsucht. Die BBC berichtete, es handle sich um einen Freund des Hauptverdächtigen.

Der Mann hatte in dem Interview über den 28 Jahre alten Verdächtigen gesprochen, der nach der Tat am Mittwoch mit blutverschmierten Händen und einem Fleischerbeil in der Hand am Tatort in eine Handykamera gesprochen hatte. Dabei hatte er islamistische Parolen gerufen. Der 28-Jährige und ein weiterer, 22 Jahre alter Hauptverdächtiger waren von der Polizei angeschossen worden und liegen weiter im Krankenhaus. Der 25 Jahre alte getötete Soldat war unter anderem in Afghanistan im Einsatz.

