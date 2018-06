Islamabad (dpa) - Bei der Explosion eines Schulbusses in Pakistan sind mindestens 16 Schüler und ein Lehrer ums Leben gekommen. Eine Gasflasche war am Morgen explodiert, als der mit Gas angetriebene Bus die Schüler in eine Privatschule nahe der ostpakistanischen Stadt Gujrat brachte. Sieben weitere Schüler seien verletzt worden, berichteten die Rettungskräfte. Die meisten Opfer seien zwischen zehn und zwölf Jahre alt, teilte ein Krankenhausarzt mit. Rund 25 Menschen sollen nach Angaben des Senders Dunya TV an Bord gewesen sein.

