New York (AFP) Sieben Monate nach dem Durchzug des zerstörerischen Hurrikans "Sandy" an der US-Ostküste ist an den Stränden von New York die Saison eröffnet worden. Alle acht öffentlichen Strände von New York City wurden am Freitag geöffnet - pünktlich zum langen Wochenende anlässlich des Memorial Days am Montag. Dieser Feiertag ist in den USA der inoffizielle Sommerbeginn, doch in diesem Jahr dürften kühle Temperaturen nur wenige Badegäste an die New Yorker Strände locken.

