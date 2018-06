München (SID) - Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg hat sich im Play-off-Halbfinale der Basketball-Bundesliga zurückgemeldet und Revanche für die Auftaktpleite gegen Bayern München genommen. Vier Tage nach der 85:98-Heimpleite setzte sich Bamberg in München mit 93:83 (48:40) durch und glich in der best-of-five-Serie zum 1:1 aus. Im dritten Spiel hat am Donnerstag Bamberg wieder Heimrecht. Im zweiten Halbfinale zwischen Vizemeister ratiopharm Ulm und Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg steht es ebenfalls 1:1.

Bamberg erwischte in der bayerischen Landeshauptstadt einen Start nach Maß und führte früh mit 10:2. Die Münchner kamen zwischenzeitlich zwar wieder heran, verpassten durch einen verfehlten Dreier von Tyrese Ryce in der Schlusssekunde des zweiten Viertels aber einen knapperen Halbzeitstand.

Auch nach der Pause war Bamberg das überlegene Team und brachte den Sieg auch dank einer besseren Trefferquote über die Bühne. Während das Team von Trainer Chris Fleming 64 Prozent seiner Zweipunktwürfe versenkte, landete bei den Bayern nur rund jeder zweite Wurf aus der kurzen Distanz im Korb.

Erfolgreichster Werfer der Bamberger war Anton Gavel (17 Punkte) vor Casey Jacobsen (16) und Alex Renfroe (15). Bei den Münchnern brachte es Lawrence Roberts auf 16 Zähler.