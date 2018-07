Berlin (AFP) Der Moderator Reinhold Beckmann will die nach ihm benannte Talkshow aufgeben. "Ich bin der Debatte über Sinn und Unsinn der politischen Talkshows in der ARD einfach müde", sagte Beckmann der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Er verband seine Ankündigung mit deutlicher Kritik an der ARD, in deren Kreis seit längerem eine Absetzung der Talkshow "Beckmann" erwogen wird.

