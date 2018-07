Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Sonntagnachmittag den chinesischen Regierungschef Li Keqiang mit militärischen Ehren in Berlin empfangen. Beide wollen das deutsch-chinesische Sprachenjahr eröffnen und Gespräche über wirtschafts- und außenpolitische Themen führen. Geplant ist auch die Unterzeichnung von Wirtschaftsverträgen. Vor dem Kanzleramt protestierten rund 50 Menschen gegen die chinesische Tibet-Politik, rund 70 Menschen nahmen an einer Gegendemonstration teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.