Berlin (AFP) Das ehemalige Spice Girl Victoria Beckham will künftig nur noch für die eigenen Kinder singen. "Professionell tue ich es nie wieder", sagte die 39-Jährige Sängerin der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Frau des britischen Fußball-Stars David Beckham will sich ganz auf ihre Karriere als Modedesignerin konzentrieren. Gerade hat sie ihr erstes eigenes Geschäft eröffnet. Deutschland bezeichnete die frühere Sängerin der Popband Spice Girls in dem Interview als guten Markt. Zu ihren Fans gehören auch Barbara Schöneberger und Maria Furtwängler.

