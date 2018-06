Cannes (dpa) - Mit seinem intimen Film "La vie d'Adèle" über eine lesbische Liebe hat der französische Regisseur Abdellatif Kechiche beim Festival von Cannes die Goldene Palme gewonnen.

Erstmals in der Geschichte der Filmfestspiele wurde die Auszeichnung nicht nur an den Regisseur, sondern auch an die Schauspieler vergeben. Die Hauptdarstellerinnen des Films, Adèle Exarchopoulos (19) und Léa Seydoux (27), bekamen am Sonntagabend ebenfalls eine Auszeichnung überreicht. Es ist der erste Cannes-Preis für den 52 Jahre alten Regisseur Kechiche.

Das sehr stark gespielte "La vie d'Adèle" (englischer Titel: "Blue Is The Warmest Colour") erzählt von der jungen Frau Adèle (Exarchopoulos), die mit einer etwas älteren Studentin ihre erste große Liebe erlebt. Das dreistündige Werk begeisterte die Zuschauer in Cannes mit seiner Intensität und Authentizität. Auch die expliziten und langen Sexszenen überraschten.

Die Jury unter Vorsitz des amerikanischen Regisseurs Steven Spielberg zeichnete außerdem die Brüder Ethan und Joel Coen mit dem Großen Preis der Jury aus, dem zweitwichtigsten Preis des Festivals. Die US-Regisseure ließen sich mit ihrem melodramatischen "Inside Llewyn Davis" durch die Folkmusik-Szene im New York der 60er Jahre treiben.

Der Mexikaner Amat Escalante gewann für sein im Drogenbandenmilieu spielendes "Heli" den Preis für die beste Regie. Die Auszeichnung für das beste Drehbuch ging an Jia Zhangke für "A Touch Of Sin", in dem der Regisseur von verzweifelten Menschen im modernen China erzählt.

Als bester Schauspieler wurde Bruce Dern (76) für seine Leistung in dem Roadmovie "Nebraska" des Oscar-Preisträgers Alexander Payne geehrt. Beste Schauspielerin wurde Bérénice Bejo (36) aus dem Film "The Past" des Iraners Asghar Farhadi.

Das Internationale Festival von Cannes gilt als das wichtigste Filmfest der Welt. Es fand in diesem Jahr zum 66. Mal statt. Im diesjährigen Wettbewerb hatten 20 Filme um die Preise konkurriert. 2012 hatte das Drama "Liebe" des Österreichers Michael Haneke die Goldene Palme gewonnen.

Festival de Cannes