Monte Carlo (SID) - Der französische Formel-1-Pilot Romain Grosjean wird wegen eines Regelverstoßes während des Großen Preises von Monaco in der Startaufstellung des anstehenden Rennens in Kanada (9. Juni) um zehn Plätze zurückversetzt. Das entschieden die Rennkommissare am Sonntag und bestraften den Lotus-Fahrer für die Verursachung eines Unfalls mit Daniel Ricciardo (Toro Rosso). Grosjean war dem Australier in der 62. Runde in Monte Carlo ins Heck gefahren, beide Piloten beendeten das Rennen daraufhin nicht.