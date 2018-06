Monte Carlo (SID) - Der Formel-1-Rennstall Toro Rosso wird im Jahr 2014 mit Renault-Motoren in die neue Turbo-Ära der Königsklasse starten. Das bestätigten das Juniorteam des Weltmeister-Rennstalls Red Bull Racing und der französische Konzern im Vorfeld des Großen Preises von Monaco.

"Diese Partnerschaft ist ein logischer Schritt, auch wegen der Synergien mit Red Bull Racing, denn wir werden 2014 das gleiche Getriebe verwenden", sagte Toro-Rosso-Teamchef Franz Tost. Seit 2007 war die Scuderia Toro Rosso, die ebenfalls in Besitz von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz ist, auf Ferrari-Motoren unterwegs gewesen.

"Wir wollen mindestens drei Kundenteams ab 2014, zwei davon haben wir bereits", sagte Renault-Chef Carlos Ghosn. Als dritter Kunde wird wohl Caterham auch in der neuen Ära, in der die Königsklasse von 2,4-Liter-V8-Motoren auf 1,6-Liter-V6-Turbo-Aggregate umsattelt, auf Renault setzen. Williams steht dagegen vor dem Wechsel zu Mercedes, entsprechende Verhandlungen bestätigte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Samstag. Über den zukünftigen Partner des aktuellen Renault-Kunden Lotus ist noch nichts bekannt.