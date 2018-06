Paris (AFP) Die französische Schauspielerin Bérénice Bejo ist beim Filmfestival von Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet worden. Geehrt wurde die 36-Jährige am Sonntagabend für ihre Rolle einer Familienmutter in dem Drama "Le Passé" des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi. Als bester männlicher Darsteller wurde der US-Schauspieler Bruce Dern für seine Rolle im Roadmovie "Nebraska" geehrt. Der 76-jährige Hollywood-Veteran war bei der Zeremonie in Cannes nicht anwesend, für ihn nahm "Nebraska"-Regisseur Alexander Payne den Preis entgegen.

