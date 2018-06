Paris (AFP) Eine Woche nach der offiziellen Einführung der Homo-Ehe in Frankreich haben am Sonntag in Paris erneut zehntausende Menschen gegen die Reform demonstriert. Die französische Polizei war in der Hauptstadt mit einem Großaufgebot im Einsatz und erwartete etwa 200.000 Teilnehmer. Sie befürchtete Ausschreitungen gewaltbereiter Rechtsextremer, die bereits in den vergangenen Monaten bei Demonstrationen von Gegnern der Homo-Ehe randaliert hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.