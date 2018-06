London (dpa) - Jubel bei den Bayern - lange Gesichter in Dortmund: Nach dem Champions-League-Triumph im deutschen Finale hat der FC Bayern in London die Nacht zum Tag gemacht. Zwölf Monate nach der dramatischen Finalniederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea hat das Team mit dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund nach der Meisterschaft den zweiten Titel in dieser Saison geholt. Erst wurde mit fast 2000 Gästen gefeiert. Die Bayern-Spieler setzten ihre Party später im kleineren Kreis fort. An Schlaf vor der Rückreise heute Nachmittag nach München dachte erst mal keiner.

