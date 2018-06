Köln (SID) - Zlatan Ibrahimovic hat am letzten Spieltag der Ligue 1 sein 30. Saisontor für Meister Paris St. Germain erzielt. Eine bessere Quote hatte es in Frankreich zuletzt 1977/78 gegeben, als der Argentinier Carlos Bianchi ebenfalls für PSG sogar 37 Treffer erzielt hatte. Ob der Schwede auch in der kommenden Saison für Paris aufläuft, ist allerdings offen. "Wenn man mich fragt, was mit mir sein wird, wenn Carlo geht, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das wird eine schwere Entscheidung", sagte Ibrahimovic dem TV-Sender TF1 angesichts des drohenden Abgangs von Trainer Carlo Ancelotti zu Real Madrid.