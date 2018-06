Rom (dpa) - Miroslav Klose hat mit Lazio Rom seinen ersten Titel in Italien gewonnen. Das Team des deutschen Fußball-Nationalstürmers besiegte im italienischen Pokalfinale den Lokalrivalen AS Rom mit 1:0 und qualifizierte sich damit für die Teilnahme an der Europa League.

Im ausverkauften Olympiastadion schoss Senad Lulic Lazio in der 77. Minute zum sechsten Pokalsieg. In dem hitzig geführten Derby zückte der Schiedsrichter acht Gelbe und eine Rote Karte. Das Pokalfinale wurde von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. Rund 2000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz, um erneute Zusammenstöße zwischen den Fans der beiden Clubs zu verhindern.

Beim letzten Liga-Derby war es zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Vor dem Cup-Finale hatten zudem mehrere Lazio-Spieler Drohanrufe erhalten. Nach Angaben des Clubs wurde ihnen angedroht, sie umzubringen, falls sie das Pokalderby gegen den AS Rom gewinnen sollten. Die Spieler und der Club erstatteten Anzeige.