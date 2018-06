Miami (dpa) - Die "Erlösung" für seine Bayern-Spieler und der Ehrgeiz der unterlegenen Dortmunder könnten die Erfolgs-Allianz für die WM im kommenden Jahr in Brasilien sein. Das hofft Joachim Löw nach dem 2:1-Sieg der Münchner im Champions-League-Endspiel gegen den BVB.

"Die Qualität ist hoch", erklärte der Bundestrainer nach der Final-Show von London, die für ihn eine Titel-Botschaft übermittelte. "Diese Konstellation gibt unseren Spielern enormes Selbstbewusstsein bei den Aufgaben mit der Nationalmannschaft", sagte Löw.

"Natürlich merkt man: Der deutsche Fußball ist auf dem Vormarsch und hat Europa bestimmt", erklärte Teammanager Oliver Bierhoff nach dem TV-Nachmittag des DFB-Teams in Florida. Deutschland wird 2014 in Brasilien nun noch mehr als Favorit gehandelt. "Der Druck wird da sein. Aber wir wollen ihn nicht noch selbst erhöhen", sagte Bierhoff.

Dass das Interesse nun sofort von London zum Länderspiel am Mittwoch gegen Ecuador umschlägt, erwartet Löw nicht. "Ich denke, dass niemand in Deutschland diese Spiele vergleicht." In Boca Raton soll der Freiburger Länderspiel-Debütant Max Kruse eine Chance von Beginn an bekommen. "Wir haben jetzt zwei Testspiele, die wollen wir natürlich möglichst gut absolvieren. Aber das eine ist vom anderen absolut zu trennen", betonte Löw.