Paris (dpa) - In Paris haben Gegner der Homo-Ehe auf einer Massenkundgebung gegen das in Kraft getretene Gesetz für gleichgeschlechtliche Partnerschaften protestiert. Laut Polizei versammelten sich 150 000 Menschen, die Veranstalter sprachen von einer Million Teilnehmern. Abends kam es noch zu Ausschreitungen. Rechtsradikale kletterten auf das Eingangstor der sozialistischen Partei und forderten den Rücktritt von Präsident François Hollande. Am Mittwoch soll Frankreichs erste Ehe homosexueller Partner in Montpellier geschlossen werden.

