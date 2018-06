Veszprém (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen steht in der Qualifikation zur EM 2014 in Ungarn und Kroatien vor lösbaren Aufgaben. Das Team von Trainer Heine Jensen trifft in Gruppe 7 auf Ex-Weltmeister Russland und Mazedonien. Das ergab am Sonntag die Auslosung der fünf Vierer- und zwei Dreiergruppen im ungarischen Veszprém.

Die ersten beiden Teams der Gruppen nehmen neben den Gastgebern an der EM im Dezember des kommenden Jahres teil. Die ersten Spiele finden im Zeitraum vom 23. bis 27. Oktober 2013 statt, die anschließenden Termine sind der 26. bis 30. März und 11. bis 15. Juni 2014.

Russland hatte bei der vergangenen EM im Dezember 2012 in Serbien direkt vor Deutschland den sechsten Platz belegt. Mazedonien landete auf dem 16. und letzten Rang. Titelverteidiger ist Montenegro.