Berlin (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben die Generalprobe für die WM-Play-offs verpatzt. In Berlin unterlag das Nationalteam von Bundestrainer Heine Jensen eine Woche vor dem wichtigen ersten Duell mit der Ukraine in einem Testspiel mit 25:28 (14:14) gegen Polen. Erfolgreichste deutsche Werferin war Marlene Zapf von Bayer Leverkusen mit sechs Toren.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes, die kurzfristig auf Spielmacherin Kerstin Wohlbold (Infekt) vom Thüringer HC verzichten musste, tat sich vor 1065 Zuschauern in der Sömmeringhalle in Berlin-Charlottenburg von Beginn an schwer. Zu viele leichte Fehler gegen die aggressiven Polinnen sorgten schon Mitte der ersten Halbzeit für einen Rückstand (7:9), bis zur Pause gelang noch der Ausgleich. Doch auch in der zweiten Hälfte gaben die Gäste erneut den Ton an und siegten verdient.

Die Begegnung diente dem Team als Härtetest für die WM-Play-off-Spiele gegen die Ukraine am 2. Juni in Oldenburg und eine Woche später in Kiew. Diese bezeichnete Jensen als "die wichtigsten Spiele des Jahres". Wenn sich seine Auswahl nicht für die WM in Serbien (7. bis 22. Dezember) qualifiziere, könne man "den Kalender gleich auf 2014 umdrehen. Und darauf haben wir keine Lust", sagte der Däne.

Auf dem Weg zur EM 2014 muss sich das Team in der Qualifikation ab Oktober derweil mit Russland und Mazedonien auseinandersetzen. Die ersten beiden Teams nehmen am Turnier vom 7. bis zum 21. Dezember 2014 in Ungarn und Kroatien teil. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Ungarn.