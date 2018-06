Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang mit militärischen Ehren im Kanzleramt empfangen.

Anschließend wollten die beiden Politiker in einem Gespräch internationale Fragen beraten. Li, seit März Premier, ist zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland. Zum Auftakt nahm er am Sonntag mehrere Termine in Brandenburg wahr. Am Abend erwartet ihn Bundespräsident Joachim Gauck zu einem Treffen im Schloss Bellevue. Danach gibt die Bundesregierung zu Ehren des Gastes auf Schloss Meseberg bei Berlin ein Abendessen. Am Montag will der chinesische Ministerpräsident auch führende SPD-Politiker treffen.