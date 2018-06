Teheran (AFP) Die iranische Regierung hat Kritik der USA und Frankreichs an der Vorauswahl der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Juni zurückgewiesen. Außenminister Ali Akbar Salehi sagte laut Medienberichten von Sonntag, der Iran sei "überaus sensibel" gegenüber Einmischungen in seine inneren Angelegenheiten. Außenamtssprecher Abbas Araktschi sagte, die Wahlen im Iran seien "frei und transparent" und entsprächen den nationalen "Gesetzen und Regelungen". Der Wächterrat hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass von den 686 Bewerbern für die Präsidentenwahl nur acht männliche Kandidaten zugelassen worden seien.

