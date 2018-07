Manchester (SID) - Äthiopiens Lauf-Legende Haile Gebrselassie hat beim Manchester Run über 10.000 Meter einen Weltrekord für über 40-Jährige aufgestellt. Der zweimalige Olympiasieger und Titelverteidiger landete in 28:00 Minuten auf Rang drei, der Sieg ging nach 27:52 Minuten an Moses Kipsiro (Uganda). Bei den Frauen stellte Gebrselassies Landsfrau Tirunesh Dibaba Äthiopien in 30:49 Minuten einen Streckenrekord auf.

Gebrselassie, der am 18. April 40 Jahre alt geworden war, hatte in Großbritannien zuletzt viermal in Folge gewonnen. Seine Bestzeit über 10.000 m im Straßenlauf liegt seit 2002 bei 27:02 Minuten.