Berlin (dpa) - Fürstin Charlène von Monaco ist Gerüchten über ein angebliches Kriseln ihrer Ehe mit Fürst Albert II. energisch entgegengetreten. Es gebe überhaupt keinen Grund sich Sorgen zu machen. Das sagte die 35-Jährige der "Bild am Sonntag". Albert und sie seien sehr glücklich. Die Spekulationen waren in einigen Illustrierten aufgekommen, nachdem Albert Ende April alleine zu den Feierlichkeiten beim Thronwechsel in die Niederlande gereist war. Sie habe lange geplante Termine in Südafrika gehabt, erklärte Charlène.

