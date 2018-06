München (dpa) - Kälte und Regen können doch dem "Boss" nichts anhaben: Fast drei Stunden lang hat Bruce Springsteen am Abend das Münchner Olympiastadion gerockt. Vor mehr als 40 000 Fans startete er seine Deutschlandtournee mit seiner "E Street Band", den großen Klassikern wie "Born In The USA" und Songs aus seinem neuen Album "Wrecking Ball". Zur Begrüßung gratulierte der 63-Jährige den Münchnern erst einmal zum gewonnenen Champions League-Finale. "Servus München, wie geht's", sagte er. Und: "Glückwunsch zur Championship". Tausende Fans hatten sich in Regenjacken und Plastikfolien gehüllt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.