Al-Schunah (Jordanien) (AFP) Zur Belebung der palästinensischen Wirtschaft hat US-Außenminister John Kerry einen milliardenschweren Investitionsplan vorgestellt. "Wir wollen rund vier Milliarden Dollar (gut drei Milliarden Euro) an Investitionen mobilisieren", sagte Kerry am Sonntag bei einem Wirtschaftsforum in der jordanischen Stadt Al-Schunah am Toten Meer. Die Mittel sollten vor allem in Tourismusprojekte investiert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.