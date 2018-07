München (SID) - Die deutschen Schützen sind zum Auftakt des Heim-Weltcups in München am Wochenende ohne Podestplatzierung geblieben. Jessica Mager aus Solingen verpasste als Vierte mit dem Luftgewehr das Treppchen nur denkbar knapp - ihr fehlte ein Zehntelring. Rang sieben mit der Sportpistole holte die Wahl-Münchnerin Munkhbayar Dorjsuren. Die Tagessiege am Sonntag gingen an Yuan Jing (China) und Andrija Zlatic (Serbien). Bestplatzierter deutscher Pistolenschütze war Florian Schmidt (Frankfurt/Oder), der 27. wurde.

Am Samstag hatte Julian Justus aus Homberg/Ohm den Endkampf knapp verfehlt und erreichte am Ende den 20. Platz. Beate Gauß (Ammerbuch) und Sonja Pfeilschifter (Großhöhenrain) kamen nicht über die Plätze 19 beziehungsweise 24 hinaus. Der Weltcup in München endet am Mittwoch.