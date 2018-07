Köln (SID) - Im Fürstentum Monaco startet Mercedes-Pilot Nico Rosberg beim sechsten Grand Prix der Formel-1-Saison von der Pole Position. Weltmeister Sebastian Vettel geht in seinem Red Bull von Platz drei ins Rennen und will seine knappe Führung in der WM-Gesamtwertung vor Kimi Räikkönen verteidigen. Start ist um 14.00 Uhr.

Am Sonntag beginnen die French Open in Paris mit 17 deutschen Tennis-Profis, unter anderem mit Tommy Haas und Angelique Kerber. Der zweite Grand Slam des Jahres ist gleichzeitig das Highlight der Sandplatzsaison. Bei den Männern gehen der Weltranglistenerste Novak Djokovic und Rafael Nadals als Favoriten ins Turnier. Bei den Frauen heißt die Favoritin Serena Williams.

Zum zweiten Play-off-Halbfinale der Basketball-Bundesliga empfängt Bayern München den Meister Brose Baskets Bamberg, der im ersten Finalspiel der best-of-five-Serie in eigener Halle eine Niederlage einstecken musste. Tipp-off ist 19.05 Uhr.