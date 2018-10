Bagdad (AFP) Die Regierung in Damaskus will an der geplanten internationalen Syrien-Konferenz teilnehmen. Dies sagte am Sonntag Außenminister Walid Muallem bei einem Besuch in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Bei der von Russland und den USA initiierten Konferenz soll über Wege für ein Ende des Bürgerkriegs in Syrien beraten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.