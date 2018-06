Bagdad (AFP) Die Regierung in Damaskus will an der geplanten internationalen Syrien-Konferenz teilnehmen. Außenminister Walid Muallem sagte am Sonntag bei einem zuvor nicht-angekündigten Besuch in der irakischen Hauptstadt Bagdad, die in Genf geplante Konferenz sei eine "gute Gelegenheit für eine politische Lösung" des Bürgerkriegs in seinem Land. Bei der von Russland und den USA initiierten Konferenz soll über einen Ausweg aus dem Konflikt beraten werden.

