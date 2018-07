Hamburg (SID) - Tennisprofi Juan Monaco verteidigt seinen Titel beim ATP-Turnier in Hamburg (13. bis 21. Juli). Das gab Turnierdirektor Michael Stich am Sonntag bekannt. "Ich freue mich, dass er erneut mit dabei ist. Und natürlich gehört er wieder zu den Favoriten auf den Titel", sagte Stich. Der Argentinier Monaco hatte zuletzt die Premiere des Power Horse Cup in Düsseldorf gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte der 29 Jahre alte Sandplatzspezialist im Finale von Hamburg Tommy Haas bezwungen.