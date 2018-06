Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist in dem Tornado-Gebiet im Bundesstaat Oklahoma eingetroffen. Knapp eine Woche nach der Unwetterkatastrophe will er sich in der verwüsteten Kleinstadt Moore ein Bild von den Aufräumarbeiten machen. Geplant sind auch Treffen mit Opfer-Familien und Angehörigen der Rettungsteams. Der Tornado hatte am vergangenen Montag in dem Vorort von Oklahoma City mindestens 24 Menschen in den Tod gerissen und mehr als 350 verletzt. Bis zu 13 000 Häuser wurden zerstört.

