Washington (dpa) - Knapp eine Woche nach dem schweren Tornado in Oklahoma besucht US-Präsident Barack Obama heute das Katastrophengebiet. Nachdem er bereits zuvor Bundeshilfen für den Wiederaufbau zugesagt hatte, will Obama sich nun selbst davon überzeugen, dass wirklich auch alles Nötige getan wird. Das teilte das Weiße Haus mit. Der Präsident werde außerdem mit Opfer-Familien zusammentreffen, hieß es weiter. Bei dem Tornado der höchsten Kategorie waren am vergangenen Montag in Moore, einem Vorort von Oklahoma City, mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen.

