Offenbach (dpa) - Heute ist es verbreitet bedeckt und regnerisch. Vor allem in der Mitte Deutschlands regnet es kräftig, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Im Osten und Nordosten lässt der Regen aber nach, und auch im Nordwesten regnet es nur wenig oder gar nicht. Die Temperaturen erreichen 6 bis 14 Grad, in Teilen Schleswig-Holsteins bis 18 Grad.

Dabei weht mäßig bis frischer, in höheren Lagen starker bis stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag regnet es verbreitet, in der Mitte weiterhin kräftig. Dabei kühlt die Luft auf zehn bis drei Grad ab.