Passau (Deutschland) (AFP) Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU), hat vor einem Gipfeltreffen von Bund, Ländern, Kommunen und Migranten im Kanzleramt eine "echte Willkommenskultur" in Deutschland gefordert. "Zuwanderung und Integration müssen von Anfang an Hand in Hand gehen", sagte Böhmer der "Passauer Neuen Presse" vom Montag mit Blick auf die zunehmende Zahl von Zuwanderern in die EU.

