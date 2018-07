Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält trotz weiterhin schwacher Verkaufszahlen am Ziel von einer Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis 2020 fest. Deutschland habe "gute Chancen", dieses Ziel einzuhalten, sagte Merkel am Montag in Berlin. Einer Studie zufolge ist auch in diesem Jahr mit weiter schwachen Verkaufszahlen bei E-Autos zu rechnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.