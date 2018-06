Stuttgart (AFP) Das Innenministerium in Baden-Württemberg verweigert einem Zeitungsbericht zufolge dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags Akten über eine V-Person. Die Akten seien per Beweisbeschluss am 24. April angefordert worden, eine letzte Mahnfrist sei am Freitag abgelaufen, sagte der Ausschussvorsitzende Sebastian Edathy (SPD) der "Stuttgarter Zeitung" (Montagsausgabe).

